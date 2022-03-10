- У Федуна, на мой взгляд, нет никаких проблем. Я думаю, что это временное падение, которое потом всё равно отскочит. Не может нефтяная компания в один момент стать дешевле в пять раз. Это все биржевые игры спекулянтов. Это искусственные вещи - раздувание, надувание пузырей, покупка акций у самих себя. И вы же оцениваете только то, что у него в акциях "Лукойла", но не знаете про остальные активы. Поэтому думаю, что не всё так печально, - цитирует Червиченко "РБ Спорт".
Ранее появлялась информация, что капитал владельца московского "Спартака" Леонида Федуна уменьшился на 80% (в пять раз) из-за обвала биржевых котировок акций нефтедобывающей компании "Лукойл", которая является основным активом бизнесмена. Причиной резкого изменения курса акций стала нестабильная ситуация на рынке из-за санкций, введенных против России странами Европы, США и их союзниками из-за спецоперации на Украине. На конец 2021 года состояние Федуна оценивалось в 11,67 миллиардов долларов, он вошел в топ-10 самых успешных предпринимателей Российской Федерации 2021 года.
Червиченко: у Федуна нет никаких проблем. Не может нефтяная компания в один момент стать дешевле в пять раз
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал информацию о том, что нынешний владелец клуба Леонид Федун потерял 80% своего состояния.
Фото: ФК "Спартак"