Сегодня стало известно, что Кухта получил вызов в национальную команду Чехии на стыковые матчи отборочного турнира ЧМ-2022 в Катаре.
"Никаких проблем с поездкой в сборную не возникнет, давления от федерации нет", - цитирует агента РБ Спорт.
24 марта сборная Чехии в гостях сыграет против Швеции в полуфинальном стыковом матче. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Победитель пары в финале встретится с Польшей, которая автоматически вышла в финальный матч. Напомним, поляки должны были сыграть в 1/2 финала с командой России.
Нападающий Ян Кухта перешел в "Локомотив" зимой 2022 года. За московский клуб 25-летний чех провел 3 матча, в которых забил 1 гол.
Агент Кухты: проблем с поездкой в сборную не возникнет, давления от федерации нет
Агент Милан Мартинович, представляющий интересы нападающего "Локомотива" Яна Кухты, прокомментировал вызов футболиста в сборную Чехии.
Фото: РПЛ