- Конечно, я вернусь из расположения национальной команды. Я - футболист "Спартака", горжусь этим. Сейчас сделаю, что в моих силах, чтобы помочь сборной Люксембурга, а потом вернусь в расположение "Спартака". Мы обсуждали нынешнюю ситуацию вместе с легионерами, она непростая. Результат этой беседы - будем биться за "Спартак". Гордимся, что играем за этот клуб. Цель - побеждать в каждом матче и доказать, что девятое место не подходит "Спартаку", - передает слова Мартинса "РБ Спорт".
Ранее стало известно, что ФИФА разработала новые правила временного трудоустройства для легионеров клубов Российской премьер-лиги и УПЛ. Согласно этим правилам, любой футболист-иностранец (или тренер-иностранец) клуба РПЛ имеет право в одностороннем порядке приостановить действие своего контракта на срок до 30 июня 2022 года. В течение этого периода игроки имеют право выступать за другие клубы. Этой опцией воспользовалась часть легионеров "Урала", "Ростова", "Химок", еще до вступления новых правил в силу свои контракты приостановили до конца сезона футболисты-иностранцы "Краснодара".
Мартинс: конечно, вернусь из сборной Люксембурга. Я - футболист "Спартака", горжусь этим
Опорный полузащитник "Спартака" Кристофер Мартинс Перейра рассказал о решении продолжить выступления за клуб после международной паузы.
Фото: ФК "Спартак"