Емельянов: думаю, что "Уфа" больше наиграла на победу. "Краснодар" дошел до ворот один раз

Полузащитник "Уфы" Данила Емельянов прокомментировал игру своей команды в матче с "Краснодаром" (1:1).

Фото: Getty Images





Что произошло в эпизоде с пенальти? Корявый приём мяча у меня. Повезло, что игрок наступил на ногу. Упал, VAR, пенальти.



"Готов ли играть все 90 минут? Надеюсь, что так и буду продолжать, буду играть больше. Я готов", - приводит слова Емельянова корреспондент Rusfootball.info Айнур Шаймарданов.

"Думаю, мы больше наиграли на победу. " Краснодар ", можно сказать, дошёл до ворот один раз. Во втором тайме мы их давили и забили один гол, рассчитывали на большее.Что произошло в эпизоде с пенальти? Корявый приём мяча у меня. Повезло, что игрок наступил на ногу. Упал, VAR, пенальти."Готов ли играть все 90 минут? Надеюсь, что так и буду продолжать, буду играть больше. Я готов", - приводит слова Емельянова корреспондент Rusfootball.info Айнур Шаймарданов.