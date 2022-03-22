Источник: Хашимото может уйти из "Ростова"

Полузащитник "Ростова" Кенто Хашимото рассматривает возможность ухода из команды.
Фото: Getty Images
Напомним, ФИФА разрешила иностранным футболистам клубов Российской Премьер-Лиги приостанавливать с командами контракты до конца сезона в одностороннем порядке. Это правило будет действовать до 7 марта.

28-летний Хашимото в 10 матчах чемпионата России забил два гола и отдал две голевые передачи. Соглашение японского полузащитника с российской командой истекает в 2024 году.

Источник: Рейтинг Букмекеров.


Теги: Ростов Хашимото
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