— Обязательно необходимо сохранение спортивного принципа. В этом году должны вылететь две слабейшие команды РПЛ и вместо них прийти две лучшие команды ФНЛ. Принципиально, я за расширение РПЛ, — приводит слова Талалаева РБ Спорт.
Клубы чемпионата России в большинстве проголосовали за расширение числа участников лиги с 16 до 18. Если Исполком Российского футбольного союза (РФС) примет это предложение, то 18 команд в РПЛ будут выступать со следующего сезона.
Президент "Урала" рассказал о ходе общего собрания РПЛ
Талалаев выступил за расширение РПЛ
Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев выступил за расширение РПЛ.
Фото: Getty Images