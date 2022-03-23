— Было желание вызвать новых ребят. Сейчас делали акцент на тех, кто уже был в сборной. Не стали вызывать тех, кто играет в Европе, из-за логистики. Появилась возможность вызвать других, — приводит слова Карпина пресс-служба сборной России.
Напомним, сборная России под руководством Валерия Карпина с 21 по 27 марта проводит учебный сбор в Новогорске.
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Карпин: не стали вызывать тех, кто играет в Европе, из-за логистики
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему на сбор команды не стали вызывать игроков, выступающих не в чемпионате России.
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