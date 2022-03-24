Аршавин — о новом лимите в РПЛ: странно, что его сейчас приняли

Бывший российский футболист Андрей Аршавин высказался о смене лимита на легионеров в РПЛ.

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Вчера, 23 марта, Российский футбольный союз принял решение изменить лимит на легионеров в Российской Премьер-Лиги. Отныне команды лиги могут заявлять на сезон 13 иностранных футболистов, из которых восемь могут одновременно находится на поле.



В настоящее время в РПЛ действует лимит легионеров по схеме "8+17", где 8 — количество допустимых легионеров на сезон. — Если бы мы жили в нормальной ситуации, считаю, это правильный промежуточный шаг перед полной отменой. В данной же ситуации немножко странно, что его сейчас приняли, — приводит слова Аршавина Sport24 Вчера, 23 марта, Российский футбольный союз принял решение изменить лимит на легионеров в Российской Премьер-Лиги. Отныне команды лиги могут заявлять на сезон 13 иностранных футболистов, из которых восемь могут одновременно находится на поле.В настоящее время в РПЛ действует лимит легионеров по схеме "8+17", где 8 — количество допустимых легионеров на сезон.