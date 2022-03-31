Ранее появилась информация, что руководство клуба предложило иностранным игрокам подписать соглашения с измененными финансовыми условиями – такое решение объяснялось изменением курса валют.
"Сколько потерял Дарко? Точно не скажу, примерно 30 процентов. У него контракт в рублях, платят по текущему курсу евро. В "Ахмате" сказали: курс евро был 90 рублей, сейчас — 140, и именно эту разницу Тодор получать не будет. Всех деталей я не знаю, но в его случае это на три месяца, затем аренда заканчивается", - цитирует агента "РБ-Спорт".
В составе "Ахмата" на данный момент играют 6 легионеров: хорват Зоран Нижич, серб Мирослав Богосавац, Бернард Бериша из Косово, Мохамед Конате из Буркина-Фасо, Сенин Себай (Кот-д’Ивуар) и Дарко Тодорович (Босния).
Агент Тодоровича - о переподписании контракта с "Ахматом": Дарко потерял примерно 30%
Агент защитника "Ахмата" Дарко Тодоровича Горан Попов прокомментировал ситуацию с контрактом боснийца.
Фото: РПЛ