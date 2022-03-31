Стали известны пять вариантов проведения следующего сезона РПЛ

Формат проведения Российской Премьер-лиги может быть изменен в следующем сезоне.

Фото: РПЛ





Напомним, в конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от всех международных соревнований под своей эгидой. РФС оспорил эти решения в Спортивном арбитражном суде, но CAS оставил бан от организаций в силе, а также отказал в переносе стыкового матча России с Польшей в отборе к ЧМ-2022.



Из-за того, что нет ясности, будут ли российские команды допущены до участия в еврокубках, прорабатываются сразу пять форматов проведения Российской Премьер-лиги (РПЛ).



Если российские клубы будут допущены до еврокубков, то изменений не будет - останется 16 команд.



Если клубы РПЛ будут забанены на 1 год, то лигу могут расширить до 18 команд. При этом по итогам сезона вылетят сразу 4 команды, чтобы через гол вернуться на схему с 16 клубами.



Если отстранение будет длительным (до 5 лет), РПЛ может быть расширена до 20 команд. Также при таком сроке бана в 2022 году может быть проведен турнир в один круг с 16 командами, а сезон-2023 начнется по системе "весна-осень" с 20 клубами.



Также рассматривается вариант с участием в РПЛ 12 команд с проведением чемпионата в три круга и плей-офф.



Отметим, что на сегодняшнем конгрессе ФИФА в Дохе вопрос о возможном исключении России из ФИФА или приостановке членства РФС в организации не рассматривался.



Инфантино: отстранение российских команд - нелегкое решение, которое ФИФА должен был принять. Ждем решения CAS Об этом пишет РБ Спорт Напомним, в конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от всех международных соревнований под своей эгидой. РФС оспорил эти решения в Спортивном арбитражном суде, но CAS оставил бан от организаций в силе, а также отказал в переносе стыкового матча России с Польшей в отборе к ЧМ-2022.Из-за того, что нет ясности, будут ли российские команды допущены до участия в еврокубках, прорабатываются сразу пять форматов проведения Российской Премьер-лиги (РПЛ).Если российские клубы будут допущены до еврокубков, то изменений не будет - останется 16 команд.Если клубы РПЛ будут забанены на 1 год, то лигу могут расширить до 18 команд. При этом по итогам сезона вылетят сразу 4 команды, чтобы через гол вернуться на схему с 16 клубами.Если отстранение будет длительным (до 5 лет), РПЛ может быть расширена до 20 команд. Также при таком сроке бана в 2022 году может быть проведен турнир в один круг с 16 командами, а сезон-2023 начнется по системе "весна-осень" с 20 клубами.Также рассматривается вариант с участием в РПЛ 12 команд с проведением чемпионата в три круга и плей-офф.Отметим, что на сегодняшнем конгрессе ФИФА в Дохе вопрос о возможном исключении России из ФИФА или приостановке членства РФС в организации не рассматривался.