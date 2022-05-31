"Не мудрено сейчас Федуну сконцентрироваться на обязанностях в "Лукойле". Но посмотрим... В любом случае он много сделал для "Спартака". Его есть за что уважать, как и есть за что критиковать. Но без Федуна и Заремы будет скучновато", - приводит слова Губерниева "СЭ".
Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшее время акции "Спартака", которые принадлежат Вагиту Алекперову и Олегу Матыцину, перейдут во владение "Лукойла". Леонид Федун сохранит свою часть акций, но он, как и Зарема Салихова, отойдет от управления клубом.
В воскресенье, 29 мая "Спартак" стал победителем Кубка России, обыграв в финале турнира московское "Динамо" (2:1). Голами отметились Александр Соболев и Квинси Промес. После матча Леонид Федун в интервью журналистам намекнул на свой возможный уход, заявив, что в 2003 году пришел с кубком и теперь "цикл замкнулся".
Губерниев: без Федуна и Заремы будет скучновато
Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слухи о том, что Леонид Федун и Зарема Салихова отойдут от управления "Спартаком".
Фото: соцсети Дмитрия Губерниева