"Иван входит в списки всех больших клубов РПЛ, но у него действующий контракт с "Уралом". Кузьмичёв готовится к новому сезону", - цитирует агента "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что Кузьмичев может пополнить состав "Динамо" в летнее трансферное окно. В "Урале" сообщили, что бело-голубые предложения по трансферу не направляли.
Кузьмичев в минувшем сезоне Российской Премьер-лиги вышел на поле в 23-х играх и отдал голевую передачу.
Агент Кузьмичева – о вероятном переходе игрока в "Динамо": он входит в списки всех больших клубов РПЛ
Агент Валериюс Мижигурскис, представляющий интересы защитника "Урала" Ивана Кузьмичёва, высказался о вероятности перехода игрока в "Динамо".
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