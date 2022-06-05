По информации источника, руководство красно-белых готово пойти на финансовые уступки ради продажи футболиста, он входит в сферу интересов клубов из Азии.
Сам узбекский полузащитник хочет остаться в "Спартаке". Отмечается, что прошлым летом москвичам не удалось продать его в "Ференцварош" из-за финансовых запросов игрока.
В случае, если трансфер Урунова все же не состоится, реален сценарий с его переводом в состав молодежной команды – такая возможность предусмотрена в контракте клуба с игроком, которое истекает после окончания сезона 2024/2025.
Минувший сезон Российской Премьер-лиги Урунов провел в "Уфе" на правах аренды – 21-летний полузащитник вышел на поле в 17-ти матчах первенства, но результативными действиями не отметился.
Источник: Metaratings
СМИ: "Спартак" готов на финансовые уступки ради продажи Урунова
"Спартак" не видит надобности в сохранении полузащитника Остона Урунова.
Фото: ФК "Уфа"