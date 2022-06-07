Ранее появилась информация, что бело-голубые находятся на завершающей стадии согласования условий контракта с 53-летним тренером из Сербии.
"Мы не ведем переговоры с "Динамо". Сейчас мы общаемся с зарубежными клубами. Я не хочу создавать беспорядок в данный момент. Здесь нечего обсуждать. Мы не контактируем ни с одним российским клубом", - цитирует агента Sport24.
Последним клубом Йокановича был английский "Шеффилд Юнайтед", который он покинул в ноябре прошлого года. Также 53-летний специалист возглавлял "Фулхэм", "Маккаби" (Тель-Авив), "Уотфорд", "Эркулес", "Партизан" и "Левски".
"Динамо" финишировало на 3-м месте по итогам сезона-2021/22, а также проиграло в финале Кубка России "Спартаку". После финального матча Кубка России пост главного тренера бело-голубых покинул Сандро Шварц. Немецкий специалист со следующего сезона будет работать в "Герте".
СМИ: "Динамо" находится на финальной стадии согласования тренерского контракта с Йокановичем
Сербский тренер Йоканович не ведет переговоры с "Динамо"
Александар Радосавлевич, агент сербского тренера Славиши Йокановича, отреагировал на новость о том, что его клиент ведет переговоры с московским "Динамо".
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