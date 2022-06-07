"Матч за Суперкубок надо проводить или в Казани, или в Нижнем Новгороде", - поделился своим мнением Александр Мостовой.
"Лучше проводить Суперкубок в городах, где команды участники не играют", - добавляет бывший игрок сборной России.
Ранее появилась информация, что московский "Спартак" выдвинул ряд условий для матча за Суперкубок. Среди которых, требование о переносе даты матча, приглашение иностранных арбитров и местом проведения игры должен стать стадион "Лужники".
Александр Мостовой начал карьеру в "Красной Пресне", после чего были "Спартак", "Бенфика", "Кан", "Страсбур", "Сельта" и "Алавес".
За сборную России Мостовой провёл 50 игр, в которых забил 10 голов.
Источник: "Чемпионат"
Мостовой назвал города, в которых лучше проводить матч за Суперкубок
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой рассказал о лучшем месте для матча за Суперкубок.
Фото: "РИА Новости"