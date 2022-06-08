22-летний левый защитник "Спартака-2" Артем Воропаев отправится на просмотр в "Нижний Новгород", сообщают СМИ. По данным источника, футболист начнет подготовку к сезону в составе нижегородцев, его контракт со "Спартаком" подошел к концу. Сообщается, что также Воропаева планировал вызвать на просмотр "Ахмат".
В прошедшем сезоне игрок провел 36 матчей за "Спартак-2" в ФНЛ, забил 4 гола и выполнил 1 ассист. В последних матчах сезона Воропаев выводил команду на поле с капитанской повязкой.
Источник: Matchtv.ru
СМИ: капитан "Спартака-2" отправится на просмотр в "Нижний Новгород"
По данным источника, защитник "Спартака-2" Артем Воропаев начнет подготовку к новому сезону вместе с "Нижним Новгородом".
Фото: социальные сети