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СМИ: Ещенко и еще два тренера остались в штабе "Спартака" после ухода Ваноли

По данным источника, ассистент главного тренера "Спартака" Андрей Ещенко остался в клубе после ухода тренерского штаба итальянца Паоло Ваноли.
Фото: ФК "Спартак"
38-летний помощник главного тренера московского "Спартака" Андрей Ещенко остался в клубе после ухода итальянского наставника красно-белых Паоло Ваноли, сообщают СМИ.

По данным источника, помимо Ещенко, в штабе московского клуба остались еще два тренера - россиянин Александр Зайченко и специалист по физической подготовке испанец Антонио Хесус Санчес. Сообщается, что вместе с Ваноли "Спартак" покинули все его итальянские помощники.

Напомним, вечером 9 июня официальный телеграм-канал московского "Спартака" объявил об уходе из клуба главного тренера Паоло Ваноли и его тренерского штаба.

Источник: Matchtv.ru


Спартак Ещенко Ваноли
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