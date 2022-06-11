"Не понимаю, что мешало сохранить Дзюбу. Он из тех нападающих, кто может выйти со скамейки — и перевернуть игру. Просто Артем — парень очень амбициозный, привык к первым ролям", - цитирует экс-футболиста "СЭ".
"Зенит" и Артем Дзюба не договорились о продлении контракта – российский форвард покинул стан питерцев после семи сезонов в клубе. В завершившемся сезоне форвард стал лучшим бомбардиром сине-бело-голубых, забив 11 голов в 28-ми играх.
Олег Иванов: не понимаю, что мешало "Зениту" сохранить Дзюбу, он привык к первым ролям
Экс-футболист сборной России Олег Иванов высказался о расставании "Зенита" с форвардом Артемом Дзюбой.
Фото: РИА Новости