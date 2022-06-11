"Мы интересуемся многими игроками. Но пока нет конкретики, не хотелось бы давать какие-то комментарии", - цитирует Лялина "СЭ".
Напомним, сегодня появилась информация, что "Торпедо" сделало предложение Кутепову. Ранее защитник стал свободным агентом после окончания контракта со "Спартаком". По итогам завершившегося сезона "Торпедо" заняло первое место в ФНЛ, пробившись в РПЛ на следующий сезон.
Кутепов выступал за "Спартак" в 2012 году. В прошедшем сезоне футболист провел пять матчей за красно-белых во всех турнирах, в которых не отмечался результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 900 тысяч евро.
В "Торпедо" прокомментировали информацию об интересе к Кутепову
Спортивный директор "Торпедо" Максим Лялин отреагировал на слухи об интересе клуба к Илье Кутепову.
Фото: ФК "Спартак"