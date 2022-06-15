- Буду ли искать варианты в РПЛ? Я сейчас без работы. Если будут предложения, то с удовольствием их рассмотрю! - передает слова Кержакова "Чемпионат".
Ранее Кержаков рассказал о том, что руководство нижегородского клуба отказалось продлевать с ним контракт. Предыдущее соглашение истекло 1 июня. По данным СМИ, с высокой вероятностью "Нижний Новгород" возглавит наставник молодежной сборной России Михаил Галактионов.
Под руководством Кержакова клуб из Нижнего Новгорода занял 11 место в прошедшем сезоне, набрав 33 очка.
Источник: Галактионов подписал контракт с "Пари Нижний Новгород"
Александр Кержаков: я сейчас без работы, будут предложения - с удовольствием рассмотрю
Экс-главный тренер "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков рассказал о своем будущем после ухода из команды с берегов Волги.
Фото: ФК "Нижний Новгород"