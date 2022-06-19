- Разговоры про "Аугсбург" и Рассказова - это было набивание цены. Именно для этого и распространялись подобные слухи. Даже в 2020 году к нам относились осторожно и рассматривали только игроков сборной и тех, кто играл с командой в еврокубках, - цитирует Ширко "Чемпионат".
Ранее появилась информация о том, что в 2020 году немецкий "Аугсбург" рассматривал защитника "Спартака" Николая Рассказова в качестве объекта трансферного интереса. Однако эти данные были опровергнуты главным скаутом "Аугсбурга" Тимоном Паулсом.
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Ширко: разговоры про "Аугсбург" и Рассказова - слухи, набивание цены
Экс-форвард "Спартака" Александр Ширко прокомментировал информацию о возможном интересе немецкого "Аугсбурга" к защитнику красно-белых Николаю Рассказову в 2020 году.
Фото: РПЛ