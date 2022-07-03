- Армейцы выбрали хорошего тренера. Надеюсь, что с ним ЦСКА добьется хороших результатов. Братья Березуцкие нормально поработали, но многое зависит от результатов. Где-то им не повезло. Сложно сказать, на какое место претендует нынешний ЦСКА, но если команда хочет занимать первое место, нужно покупать новых игроков. Для ЦСКА любое место, кроме первого - это не успех, - передает слова Рахимича "РБ Спорт".
В прошедшем сезоне ЦСКА под руководством экс-защитника клуба Алексея Березуцкого на посту главного тренера занял пятое место, набрав 50 очков. В июне в тренерском штабе красно-синих произошли перемены. Алексей Березуцкий, его брат Василий и тренер Григорий Бабаян покинули ЦСКА, им на смену пришел со своим штабом Владимир Федотов, ранее тренировавший "Сочи". В прошедшем сезоне "Сочи" с Федотовым занял второе место в чемпионате России, набрав 56 очков.
"Сложно сказать, на какое место претендует нынешний ЦСКА". Рахимич прокомментировал назначение Федотова
Экс-полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич высказал мнение о приходе на пост главного тренера красно-синих Владимира Федотова.
Фото: ПФК ЦСКА