"Родригао едет в Петербург", - приводит слова Медведева Sport24.
Ранее СМИ сообщили, что "Зенит" договорился с "Сочи" о переходе Родригао. Была информация, что переход защитника обойдется петербуржцам примерно в 4 млн евро. Зарабатывать Родригао в "Зените" будет около миллиона евро в год без учета бонусов.
Родригао стал игроком "Сочи" летом 2021 года. Он принял участие в 26-ти матчах команды в рамках Российской Премьер-лиги, забил 2 мяча и отдал голевую передачу.
Гендиректор "Зенита": Родригао едет в Петербург
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев подтвердил информацию, что бразильский защитник "Сочи" Родригао продолжит карьеру в петербургском клубе.
Фото: ФК "Зенит"