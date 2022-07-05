"Обновление команды - нелегкий процесс, тем более когда теряешь легенд. То, что Дзюба является легендарным для нас игроком, не подлежит сомнению. Однако процесс изменений неизбежен. И в 99 случаях из 100 сами футболисты, особенно амбициозные, не в состоянии, не готовы понять, что они уже не те", - цитирует Медведева "Российская газета".
Ранее появилась информация, что один из китайских клубов предложил Дзюбе контракт с заработной платой в размере двух миллионов долларов в год, однако экс-нападающий сборной России отклонил этот вариант. Также сообщалось об интересе к Дзюбе со стороны "Фенербахче" и "Галатасарая".
Артем Дзюба выступал за "Зенит" с 2015 года. В составе "Зенита" он стал четырехкратным чемпионом России. В нынешнем сезоне нападающий провел 39 матчей во всех турнирах, отметившись 13-ю голами и десятью результативными передачами. Он закончил сезон вторым по системе гол+пас в РПЛ.
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Медведев: Дзюба - легенда "Зенита", но процесс изменений неизбежен
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал уход из клуба нападающего Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"