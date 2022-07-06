По сведениям источника, "Пюник" рассматривает кандидатуру Панюкова для усиления атакующей линии клуба. Сейчас нападающий является свободным агентом.
Последним клубом Панюкова был "Урал", который он покинул после окончания контракта в июле. Форвард провел вторую часть последнего сезона в казахстанском "Кызыл-Жаре", за который провел восемь матчей в чемпионате Казахстана, в которых не отмечался результативными действиями.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Панюкова в 400 тысяч евро. Ранее форвард выступал за "Зенит", "Динамо", литовский "Атлантас" и французский "Аяччо".
Источник: РБ Спорт
Источник: экс-форвард "Зенита" и "Динамо" Панюков может продолжить карьеру в Армении
Армянский "Пюник" проявляет интерес к Андрею Панюкову.
Фото: ФК "Урал"