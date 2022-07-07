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Семак рассказал, сможет ли Кассьерра сыграть против "Спартака" в матче за Суперкубок

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о работе с Матео Кассьеррой и ответил, сможет ли нападающий сыграть в Суперкубке.
Фото: ФК "Зенит"
"Кассьерра присоединился к нам достаточно поздно и пропустил тренировки, которые бы позволили набрать ему необходимые кондиции. По индивидуальным качествам – он очень сильный футболист, посмотрим, как он будет тренироваться в ближайшие два дня и решим, сколько он сможет сыграть", - заявил Семак.

"Сине-бело-голубые" купили колумбийского нападающего у "Сочи" за 4.5 миллиона евро. До этого сочинский клуб приобрёл Матео у "Белененсеша" за 1.2 миллиона евро.

Кассьерра в прошедшем сезоне принял участие в 22 матчах "Сочи" в РПЛ и забил 14 голов, став вторым бомбардиром лиги.

Напомним, в сезоне-2021/2022 "Зенит" набрал 65 очков и стал чемпионом страны. "Сочи" закончил чемпионат с 56-ю очками и заняли 2-е место в таблице.

Источник: сайт РФС


Семак Кассьерра Зенит Спартак
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