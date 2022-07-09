По данным источника, официально о сделке намерены объявить на следующей неделе, представители команд достигли основных договоренностей в устной форме.
Ранее сообщалось, что самарцы выплатят "Алании" 35 млн рублей за трансфер одного из игроков владикавказцев.
Хубулов выступает в составе "Алании" на протяжении последних двух сезонов. В минувшем розыгрыше Футбольной национальной лиги 21-летний полузащитник принял участие в 29-ти матчах, в которых отличился семью забитыми мячами.
Источник: Metaratings
СМИ: "Крылья Советов" близки к приобретению у "Алании" полузащитника Хубулова
"Крылья Советов" с большой долей вероятности договорятся с "Аланией" о трансфере полузащитника Владимира Хубулова.
Фото: ФК "Ахмат"