- Был бы результат другим, если бы матч проходил не в Санкт-Петербурге? Возможно, но никто этого точно не знает. Как после такого поражения входить в сезон, не будет ли у команды подавленности? Наверное, наоборот. Мы получили опыт и войдем в сезон с большей агрессией, - передает слова Хлусевича Sport24.
9 июля "Спартак" уступил "Зениту" в матче за Суперкубок России-2022 с разгромным счетом 0:4. Встреча проводилась в Санкт-Петербурге на домашнем стадионе сине-бело-голубых "Газпром Арена". Ранее появлялась информация, что "Спартак" может бойкотировать матч за Суперкубок из-за его проведения на территории "Зенита".
Хлусевич - о поражении "Спартака" от "Зенита" в Суперкубке: мы получили опыт. Войдем в сезон с большей агрессией
Защитник "Спартака" Даниил Хлусевич прокомментировал разгромное поражение своей команды от "Зенита" в матче за Суперкубок России-2022.
Фото: ФК "Зенит"