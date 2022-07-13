"Может, просто кто-то дал ему дурной совет? Или... сколько ему лет? 21, 22? Ну вот, он просто молодой. Но я могу сказать, что он принял ошибочное решение. Он покинул один из лучших клубов мира. Хотя я считаю, что он "Зениту" не особо и нужен. Пфффф. Они могут купить кого хотят", - сказал Азмун.
Ранее стало известно, что петербургский "Зенит" и бразильский "Коринтианс" осуществили обмен арендованными футболистами. Из России в Бразилию отправился 20-летний нападающий Юри Алберто, который был куплен в "Интернасьонале" в январе 2022 года за 25 миллионов евро, взамен в Санкт-Петербург должны приехать 25-летний вратарь Иван и 21-летний вингер Густаво Мантуан. В составе "Зенита" Алберто провел 15 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 6 забитых голов и 4 результативных передачи.
Источник: Sport24
Юри Алберто: сейчас не самое подходящее время, чтобы оставаться в России
Азмун - об уходе Алберто из "Зенита": он ошибся, покинув один из лучших клубов мира
Нападающий "Байера" Сердар Азмун прокомментировал переход нападающего Юри Алберто из "Зенита" в "Коринтианс" на правах аренды
Фото: ФК "Зенит"