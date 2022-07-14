"Спартак" – украшение нашего чемпионата и хлеб с маслом для журналистов… По своему потенциалу "Спартак" – один из фаворитов, но в борьбе за второе место и ниже. Он укомплектован, у него нет проблем с финансированием, он может покупать игроков, подходящих по стилю", - цитирует Непомнящего "Матч ТВ".
Ранее генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков заявил, что цели "Спартака" на этот сезон – чемпионство в Российской Премьер-лиге и финал Кубка страны. Минувший розыгрыш чемпионата страны москвичи завершили на 10-й строчке в турнирной таблице. В рамках национального Кубка "Спартак" добрался до финала и обыграл "Динамо".
Непомнящий: "Спартак" - один из фаворитов в борьбе за второе место РПЛ
Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о перспективах "Спартака" в новом сезоне РПЛ.
Фото: РИА Новости