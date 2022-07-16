"Все хорошо, идем дальше. Потеряли ли "Химки" два очка? По первому тайму казалось, что нет. По второму, можно сказать, да. Мы довольны результатом. Все нормально", - цитирует Лантратова "СЭ".
"Зенит" упустил победу над "Химками", на протяжении большей части матча ведя в счете 1:0. Ворота сине-бело-голубых на 85-й минуте поразил полузащитник Резиуан Мирзов. В рамках второго тура Российской Премьер-лиги химчане сыграют домашний матч с "Пари Нижним Новгородом".
Лантратов – о матче с "Зенитом": "Химки" потеряли 2 очка
Голкипер "Химок" Илья Лантратов поделился впечатлениями от ничейного исхода матча 1 тура РПЛ против "Зенита".
Фото: ФК "Химки"