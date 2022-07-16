"Не рано ли отпустили Глушенкова из "Спартака"? Не могу сказать. Может, выкупят потом его обратно. "Крылья" — хорошая команда, здорово играют. И все это заслуга Осинькина: много значимых игроков ушло, а они все равно играют на уровне", - цитирует Тарханова "СЭ".
Самарцы одержали победу над "Оренбургом" в гостевом поединке первого тура Российской Премьер-лиги со счетом 4:2. С тремя очками подопечные Игоря Осинькина делят первую строчку турнирной таблицы первенства с московским ЦСКА, который на своем поле переиграл екатеринбургский "Урал".
Тарханов – о дубле Глушенкова в ворота "Оренбурга": может, "Спартак" выкупит его обратно
Бывший тренер "Спартака" Александр Тарханов высказался о результативной победе "Крыльев Советов" над "Оренбургом" в матче первого тура РПЛ.
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