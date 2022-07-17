По сведениям источника, "Спартак" получил от "Родины" за Маркитесова около 150 тысяч евро. Кроме того, красно-белым полагается 20 процентов от суммы, которую "Родина" получит за следующий трансфер футболиста.
Напомним, в этом месяце стало известно, что воспитанник академии "Спартака" Дмитрий Маркитесов покидает клуб. Полузащитник дебютировал за москвичей в 2020 году. С тех пор он сыграл за красно-белых 11 матчей, в которых не отмечался результативными действиями. В марте этого года Маркитесову исполнился 21 год.
Источник: Metaratings
Источник: стали известны условия трансфера Маркитесова из "Спартака" в "Родину"
Выяснилось, на каких условиях "Спартак" согласился продать Дмитрия Маркитесова в "Родину".
Фото: РПЛ