"Такое судейство чемпионат наш не красит, не делает сильнее. Просто слабое судейство. Я не про конкретные эпизоды, а в целом про игру. Так не судят в современных чемпионатах. В любом случае, это наша проблема", - приводит слова Плутника Sport24.
"Локомотив" в первом туре РПЛ не смог переиграть "Пари НН". Вильсон Изидор на 51-й минуте открыл счет встречи, но через 20 минут нижегородцы сравняли счет благодаря голу Кротова. При этом "железнодорожники" с 28-й минуты встречи играли в большинстве после удаления Сулейманова.
"Такое судейство не красит наш чемпионат". В "Локомотиве" недовольны работой арбитров матча с "Пари НН"
Председатель совета директоров "Локомотива" Александр Плутник критически высказался о судействе матча против "Пари НН" (1:1).
Фото: ТАСС