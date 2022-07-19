"Перейдёт ли Вера в "Оренбург"? Да. Процесс идёт, оформляем. Лукас близок к переходу в "Оренбург". Контракт ещё на заключен, но договорённость есть. Надо медосмотр пройти", - цитирует Андреева "Чемпионат".
Сейчас Лукас Вера является игроком "Лануса". Последний год полузащитник провел на правах аренды в "Уракане", за который сыграл 28 матчей, не отличившись результативными действиями. В составе "Лануса" Вера за все время сыграл 49 игр, забив 4 мяча и отдав 10 результативных передач.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Веры в 2 млн евро.
"Оренбург" анонсировал переход аргентинского полузащитника Веры
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев рассказал, что полузащитник Лукас Вера продолжит карьеру в "Оренбурге".
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