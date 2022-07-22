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Мостовой: готов быть помощником главного тренера. Отлично же - ни за что не отвечаешь, а деньги капают

Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой заявил, что готов стать помощником главного тренера красно-белых.
Фото: Чемпионат
"Спартак" всех тренеров перепробовал - неужели нельзя попробовать меня?

Отсутствие тренерского опыта? А речь не только про главного тренера: я готов и помощником быть. У нас же многие годами сидят на скамейке одними из десяти ассистентов. Отлично же - ни за что не отвечаешь, а деньги капают. И я так тоже могу", - цитирует Мостового Sport24.

Александр Мостовой выступал за "Спартак", "Бенфику", "Кан", "Страсбург", "Сельту" и "Алавес". Мостовой - двукратный чемпион СССР, а также обладатель Кубка Португалии. За "Спартак" Мостовой в общей сложности он провел 131 матч, в которых забил 43 гола и отдал 2 результативные передачи.

Ранее появилась информация, что Александр займет пост главного тренера клуба "Катюша", который выступает в Медиалиге.

Мостовой: готов возглавить клуб РПЛ, но я не гарантирую результат


Мостовой Спартак
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