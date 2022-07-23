"Повторить прошлогодний успех Агаларова? Да я думаю, все реально. От желания зависит. Буду к этому стремиться, а время покажет.
Сычевой ворвался в РПЛ круче Сычева? Приятно такое слышать о себе. Получается, я обязан теперь подтверждать свой уровень, эти слова", - цитирует футболиста "СЭ".
Сычевой стал автором хет-трика в ворота "Урала" - "Оренбург" на своем поле обыграл "шмелей" в рамках матча второго тура Российской Премьер-лиги со счетом 3:0.
Подопечные Марцела Лички набрали 3 очка после двух туров национального первенства и располагаются на шестой строчке в турнирной таблице.
Сычевой – после хет-трика "Уралу": буду стремиться повторить прошлогодний успех Агаларова
Форвард "Оренбурга" Владимир Сычевой поделился мнением, сможет ли он повторить успех Гамида Агаларова и стать лучшим бомбардиром нового сезона РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"