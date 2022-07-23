"На самом деле после матча мне многие знакомые писали и говорили: "Ты сегодня напомнил Дзюбу в его лучшие годы". Приятное сравнение... Когда тебя сравнивают с такими футболистами, как Дзюба, то сами понимаете...", - цитирует форварда "СЭ".
"Оренбург" в рамках второго тура Российской Премьер-лиги уверенно переиграл "Урал" на своем поле со счетом 3:0. Сычевой записал на свой счет хет-трик.
Теперь оренбуржцы отправятся в Москву, чтобы 31 июля сыграть со "Спартаком". Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по столичному времени.
Сычевой – о победе над "Уралом": многие писали и говорили – ты напомнил Дзюбу в его лучшие годы
Нападающий "Оренбурга" Владимир Сычевой высказался о сравнении с Артемом Дзюбой.
Фото: ФК "Оренбург"