"Обратил на себя внимание топовых российских клубов? Да, такое понимание есть. Но эти голы надо подкреплять в дальнейшем, доказать, что все было не случайно…
Особый настрой на "Спартак"? Да у меня на каждый матч боевой настрой. Просто теперь в игре со "Спартаком" придется поддержать планочку, которую задал. Как минимум, забить", - заявил футболист "СЭ".
Днем ранее "Оренбург" одержал первую победу в новом сезоне. Во втором туре Российской Премьер-лиги подопечные Марцела Лички оказались сильнее "Урала" на своем поле - 3:0. Все три гола оренбуржцев на свой счет записал Сычевой. С тремя очками в активе команда располагается на пятом месте в турнирной таблице.
31 июля "Оренбург" на выезде сыграет со "Спартаком", матч начнется в 17:30 по столичному времени.
Сычевой: придется держать планочку, которую задал, как минимум – забить "Спартаку"
Форвард "Оренбурга" Владимир Сычевой поделился мнением о своем хет-трике в матче против "Урала" и о предстоящей игре со "Спартаком".
Фото: ФК "Оренбург"