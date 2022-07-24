"Сама игра по накалу страстей мне понравилась. "Спартак" удивил? Мне очень нравится, как они играют. Красно-белые правда удивили вчера. Игра Соболева и Зобнина очень понравилась. Считаю, что Роман абсолютно заслуженно получил звание лучшего игрока матча. Конечно, говоря про эпизод с удалением — игра могла быть интереснее, если бы команды заканчивали матч при равных составах", - цитирует Хачатурянца "СЭ".
Напомним, в субботу, 23 июля "Спартак" в гостях разгромил "Краснодар" (4:1), играя в большинстве с конца первого тайма после удаления Черникова. В составе красно-белых забитыми мячами отметились Зобнин, Промес, Бородин (автогол) и Мозес, для которого этот гол стал уже вторым в нынешнем сезоне. Ранее нигериец принес своей команде ничью в матче с "Ахматом" (1:1).
В следующем туре "Спартак" на своем поле примет новичка РПЛ "Оренбург". Матч пройдет в следующее воскресенье, 31 июля.
Хачатурянц: "Спартак" удивил. Очень нравится, как они играют
Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал игру "Спартака" в победном матче против "Краснодара" (4:1) во втором туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"