"Если он уйдет, то я не вижу, кем "Спартак" его сможет заменить. Его уход точно будет потерей. Ладно бы Мозес в мадридский "Реал" собрался, а тут – "Интер" и "Торино", такое себе. Не сказал бы, что прям в команды по уровню идет", - сказал Баженов.
Ранее стало известно, что жена Мозеса настаивала на том, чтобы Виктор покинул Россию. Агент полузащитника активно вёл переговоры с итальянскими клубами. До этого Мозес приехал на тренировочный сбор "Спартака" с задержкой в две недели.
Мозес перешёл в "Спартак" 2 июля 2021 года и подписал контракт с москвичами до 2023 года.
Источник: "РБ Спорт"
Баженов - о Мозесе: ладно бы в "Реал" собрался, а тут – "Интер" и "Торино"
Никита Баженов прокомментировал возможный уход Виктора Мозеса из "Спартака".
Фото: "Чемпионат"