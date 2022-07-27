- Четыре очка в двух играх - удачное начало. Надеюсь, что так будет и дальше. На что "Химки" могут рассчитывать с такой игрой в этом сезоне? Мы будем идти от матча к матчу с максимальной самоотдачей и желанием. Надеюсь, всё получится. У нас на самом деле самые высокие задачи: выходить на каждую игру и побеждать. Вот и всё. Посмотрим, что получится в конце сезона, - передают слова Ломовицкого "Известия".
После двух стартовых туров Российской премьер-лиги сезона-2022/2023 подмосковные "Химки" находятся на четвертой строчке турнирной таблицы с 4 набранными очками. В двух домашних встречах красно-черные сыграли вничью с действующим чемпионом страны "Зенитом" (1:1) и разгромили "Пари Нижний Новгород" (3:0). В прошедшем сезоне химчане заняли в итоговой турнирной таблице 13 место и удержались в РПЛ благодаря победе по сумме стыковых матчей над "СКА-Хабаровском" (0:1, 3:0).
Ломовицкий рассказал о высоких задачах "Химок" на текущий сезон
Полузащитник "Химок" Александр Ломовицкий ответил на вопрос о задачах команды в новом чемпионате.
Фото: ФК "Химки"