- Все поют дифирамбы ЦСКА: выиграли две игры. Действительно, такое бывает. В предсезонке ничего не было. Чемпионат начался - и побежали. "Нижний Новгород" в своей манере: 10 сзади и пытаться на контратаке. Я посмотрел две игры "Нижнего" и пока не понял. С "Локомотивом" еле спасли ничью. Отбиться они могут, - передает слова Мостового "Чемпионат".
"Пари Нижний Новгород" в рамках 3 тура Российской премьер-лиги принимает на своем поле столичный ЦСКА, игра начнется 31 июля в 15:00 по московскому времени. После двух туров "армейцы" с 6 очками единолично возглавляли турнирную таблицу чемпионата, по ходу 3 тура их успел опередить "Зенит", набравший 7 очков. "Пари НН" после выездной ничьей с "Локомотивом" (1:1) и гостевого поражения от "Химок" (0:3) занимает 14 место.
Мостовой: "Пари НН" может отбиться от ЦСКА в своей манере
Экс-полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой прокомментировал предстоящий матч 3 тура РПЛ "Пари Нижний Новгород" - ЦСКА.
Фото: РИА Новости