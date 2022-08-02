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Агент Малкома и Клаудиньо объяснил, почему бразильцы продлили контракты с "Зенитом"

Фернандо Гарсия, агент полузащитников "Зенита" Малкома и Клаудиньо, объяснил, почему бразильцы продлили контракты с петербургским клубом.
Фото: ФК "Зенит"
Напомним, после матча 2-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с "Крыльями Советов" (3:1) Клаудиньо и Малком продлили трудовые соглашения с "Зенитом" до 2027 года.

Отметим, что ФИФА разрешила приостанавливать иностранным игрокам и тренерам контракты с российскими клубами.

"Малком и Клаудиньо продлили контракты с "Зенитом", потому что очень любят Санкт-Петербург и клуб. Нет ни одной причины, чтобы они ушли из "Зенита". Это очень хорошая команда, с четкой структурой, где все понятно. Они очень счастливы", - цитирует агента "СЭ".

В текущем сезоне Малком провел за "Зенит" 4 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. В общей сложности за петербургский клуб 25-летний футболист сыграл в 79 матчах, забил 17 мячей и стал автором 18 голевых передач.

Клаудиньо в четырех матчах сезона забил 1 гол и стал автором 3 результативных пасов. Всего за сине-бело-голубых бразилец сыграл в 35 матчах, на его счету 11 забитых мячей.


Малком Клаудиньо Зенит
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