Ранее в СМИ появилась информация, что Шалимов может быть уволен с поста наставника "Урала" - его будущее в команде будет зависеть от игры 4-го тура РПЛ против "Спартака", которая пройдет в Екатеринбурге 6 августа.
По информации источника, руководство "Урала" рассматривает кандидатуру Магомеда Адиева на должность главного тренера команды. Сейчас 45-летний специалист возглавляет сборную Казахстана. Под руководством Адиева национальная команда этой страны в 4-х матчах Лиги наций набрала 10 очков и возглавляет группу 3 дивизиона C.
В России Адиев работал в "Анжи", "Ахмате", нижегородской "Волге" и "Чайке". Также он был главным тренером карагандинского "Шахтера".
"Урал" в 3-х матчах текущего сезона РПЛ не набрал ни одного очка. "Шмели" занимают последнее, 16-е, место в таблице чемпионата России.
Источник: РБ Спорт
Главный тренер сборной Казахстана может возглавить "Урал" в случае увольнения Шалимова
Стало известно, кто может возглавить "Урал" в случае увольнения Игоря Шалимова.
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