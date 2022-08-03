"Интерес из "Урала"? Могу сказать, что доработаю две оставшиеся игры в Лиге наций - против Беларуси и Азербайджана", - цитирует Адиева Meta-ratings.kz.
Ранее в СМИ появилась информация, что судьба нынешнего наставника "Урала" Игоря Шалимова решится в 4-м туре Российской Премьер-лиги – в случае поражения от "Спартака" специалист будет уволен. Позднее сообщалось, что место Шалимова может занять Адиев.
Президент "Урала" Григорий Иванов опроверг появившиеся слухи о возможной отставке тренера.
Адиев рассказал, что доработает 2 матча главным тренером сборной Казахстана. Он может возглавить "Урал"
Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал информацию о вероятности ухода на аналогичный пост в "Урал".
Фото: ФК "Чайка"