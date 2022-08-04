"Не знаю, почему Дзюба до сих пор без команды. Для меня это удивительно. Артём — отличный футболист, легенда "Зенита". Уверен, он обязательно найдёт себе команду в ближайшее время. Это невозможно, чтобы такой игрок остался без клуба", - цитирует футболиста "РБ Спорт".
Срок действия контракта Дзюбы с санкт-петербургским "Зенитом" истек этим летом, футболист выступал за сине-бело-голубых с 2015 года.
Сообщалось, что российский нападающий может продолжить карьеру в клубе из чемпионата Турции, но на данный момент Дзюба остается в статусе свободного агента.
Данни: не знаю, почему Дзюба без команды – невозможно, чтобы такой игрок остался без клуба
Экс-футболист "Зенита" Мигел Данни поделился мнением о том, что форвард Артем Дзюба до сих пор не подписал контракт с новой командой.
Фото: ФК "Зенит"