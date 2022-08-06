- Как пришли к тому, что штрафные в "Спартаке" теперь бьем я и Промес? На тренировках это отрабатывали. В порядке ли у меня удар? Сегодня попал в стенку - значит, пока не в порядке. Буду тренировать. Не жадничает ли Промес? Нет, вы же видели. Звезда "Спартака" спокойно молодому игроку отдал штрафной. Я благодарен ему. Это говорит о том, что у нас - команда, - передает слова Литвинова Sport24.
Матч 4 тура Российской премьер-лиги "Урал" - "Спартак" завершился победой красно-белых со счетом 2:0. Штрафные удары московского клуба в этой встрече исполняли атакующий полузащитник Квинси Промес и 20-летний опорный полузащитник Руслан Литвинов, сыгравший в этом матче на позиции центрального защитника. В промежуточной турнирной таблице Российской премьер-лиги по ходу 4 тура "Спартак" с 10 очками занимает вторую строчку, уступая ЦСКА только по месту в таблице прошлого сезона, и останется на этой позиции по итогам тура.
Литвинов: Промес спокойно молодому игроку отдал штрафной. Это говорит о том, что у "Спартака" - команда
Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов рассказал об исполнении красно-белыми штрафных и обстановке в команде.
Фото: РПЛ