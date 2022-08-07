"Пока не нашел себя в новой команде Кассьерра, ему только предстоит найти общий язык с бразильцами. Кажется, что физически он еще не до конца готов. Это же касается и Бакаева, которому не хватает взаимопонимания с партнерами. Вспомните, как Халк и Витсель в свое время поначалу трудно притирались к команде", - цитирует Орлова Матч ТВ.
Нападающий Матео Кассьерра и полузащитник Зелимхан Бакаев пополнили состав "Зенита" в летнее трансферное окно. Кассьерра перешел из "Сочи", Бакаев пришел в петербургский клуб на правах свободного агента.
Колумбийский форвард провел за "Зенит" 5 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. На счету Бакаева также 5 матчей в футболке петербуржцев, 26-летний россиянин еще ни разу не выходил в стартовом составе "Зенита". Зелимхан забил 1 гол и отдал 1 результативный пас.
Вчера "Зенит" в гостях сыграл вничью с "Ахматом" (0:0). 13 августа подопечные Сергея Семака дома примут ЦСКА.
Орлов: Кассьерре и Бакаеву пока не хватает взаимопонимания с бразильцами
Комментатор Геннадий Орлов считает, что новичкам "Зенита" нападающему Матео Кассьерре и полузащитнику Зелимхану Бакаеву нужно время, чтобы вписаться в командную игру.
Фото: ФК "Зенит"