"Настоящий Кристиан вернулся! Я провел два матч по девяносто минут, чувствую себя отлично. Считаю, что я полностью набрал былую форму прошлого сезона. Всегда нужно какое-то время на адаптацию, у меня оно уже прошло. Все нормально, двигаемся дальше!" - приводит слова Нобоа "СЭ".
Напомним, Нобоа не появился в стартовом составе сочинцев в первых матчах нового сезона. В связи с этим эквадорец публично высказывал недовольство количеством игрового времени. После этого полузащитник вернулся в основу команды.
В нынешнем сезоне Нобоа провел четыре матча за "Сочи" в РПЛ, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. В этом году футболисту исполнилось 37 лет.
Нобоа: настоящий Кристиан вернулся!
Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа поделился эмоциями от своей текущей игровой формы.
Фото: ФК "Сочи"